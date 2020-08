Entre pollution et maladies respiratoires : La « plainte » des populations de Khondio contre les ICS

Les populations des localités environnantes des Industries chimiques du Sénégal (ICS) protestent vigoureusement contre l’implantation de cette entreprise minière qu’ils accusent de polluer leur environnement. Les populations ainsi que le bétail sont exposés au risque que constituent les déchets nés des activités extractives et déversées dans l’océan ou sur la terre ferme.





L'air qu’ils respirent est pollué et a des conséquences sur leur santé, selon un chef de village à Khondio. A l'école primaire, les élèves sont souvent absents à cause de maladies, confirme le directeur de l'école. Autant de complaintes contre les agressions répétées sur l’environnement qui durent depuis des décennies. « Assez », s'insurgent les habitants de Khondio dans ce reportage signé de nos confrères de Best Infos à Thiès. Regardez !