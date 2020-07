Entreprenariat des jeunes : La Der/Fj promeut la valorisation de la filière agricole

Dans le cadre de la mise en œuvre et de la valorisation de la filière agricole, la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a signé une convention avec l’Ocp Africa et l’Association sénégalaise pour la promotion du développement à la base (Asprodeb).Ce, pour encourager les jeunes à l’entreprenariat dans le secteur agricole, le développement des femmes dans la transformation des produits agricoles, le développement des chaînes de valeur des semences, de la pomme de terre...