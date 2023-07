Entrepreneuriat : avec « Audace », Amychanel s’impose sur les sentiers des senteurs et des affaires

« Bienvenue chez Audace by Amychanel » ! En franchissant la porte d’entrée du showroom, le mot de bienvenue n’attire presque plus notre attention. Mais c’est plutôt une odeur traditionnelle mélangée à un air exotique qui nous titille les narines. Vous l’aurez deviné, c’est une boutique de « bonnes choses ». Plus d’une vingtaine de senteurs d’encens, des sprays, des huiles essentielles pour le corps embaument le décor. Mais de l’autre côté de la rue, un autre showroom de Audace by Amychanel réserve des choses encore plus intéressantes à savoir de l’ameublement et d’autres services d’esthétique.









D’une carrière d’employée à employeur





Après avoir passé 10 ans de sa vie au Canada, Aminata Dioum revient au bercail avec l’ambition de contribuer à l’économie nationale. Elle opta d’emprunter les sentiers incertains de l’entrepreneuriat. C’est donc dire qu’elle n’aime pas la facilité. Depuis 2019, « Audace By Amychanel » fait son chemin.





« J’avais mon boulot au Canada mais puisque je suis une femme d’intérieur car j’aime accorder du temps à ma famille, à mes enfants particulièrement. J’ai d’abord songé à allier les deux, le bureau et l’entrepreneuriat pour voir ce que son propre chef allait donner. J’ai alors commencé à concocter, à revisiter des recettes de bonnes senteurs notamment le thiouraye et je vendais petit à petit à partir du Canada », nous confie elle.





Aminata Dioum se détache du lot en matière de confection de lingerie. Le succès est porté par sa formation de base. En somme, elle fait nom dans le business des senteurs.





« Ça a marché alors qu’à la base j’ai fait la haute couture et j’étais plus pour la confection de lingerie mais c’est la bonne odeur qui a attiré les clients. On va dire que c’est le business des senteurs qui a marché le plus et c’est d’ailleurs ce qui m’a lancé. J’ai donc suivi cette destinée », informe la dame.





« Audace »





Elle dégage les valeurs d’une entrepreneure à savoir l’audace, l’endurance, la prise en charge des risques. Elle croit que quand on a des objectifs, il ne faut pas reculer.





« Le nom de ma marque colle bien avec mon tempérament car quand il s’agit d’engagement, je n’éprouve aucune peur. Je vise mes objectifs et je fonce pour les réaliser. Dieu m’a doté d’une force, d’un mental, et d’une capacité à transformer les échecs en opportunités. Je définirai cela comme audacieux et c’est ce qu’il faut vraiment pour percer dans le monde des affaires », avance la dame.





Aminata ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Audace by Amychanel est aussi dans l’ameublement. La jeune entrepreneure dispose d’un autre showroom qui traite de tout ce qui est mobilier de maison, de bureau, décoration entre autres matériels.





« Pour que les Sénégalais puissent savourer le confort et à moindre coût, nous proposons des bagages luxueux à des prix très accessibles et même en gros pour permettre à d’autres d’entreprendre », décrit-elle.





L’esthétique étant au cœur du leitmotiv de la jeune PDG, ses boutiques fournissent également des tissus de luxe à la demande de la clientèle.





Je ne le fais pas pour de l’argent…





Elle a pris des risques. Elle a conscience que le retour d’investissement n’est pas automatique. On peut même le faire à perte. « L’entrepreneuriat n’est pas une ligne stable et que ce n’est pas du tout évident d’investir toutes ces économies dans un business. C’est même stressant et ça me donne souvent des crampes au ventre mais je positive toujours pour m’en sortir. Je ne bosse pas pour l’argent mais plutôt la satisfaction d’avoir réussi les challenges », précise-t-elle.





Objectifs visés





« Mon objectif c’est d’être citée parmi les exemples de réussite, parmi les meilleurs. Le chemin est long mais je sais que je suis sur cette voie Alhamdoulillah », confesse-t-elle.





A la jeunesse entreprenante, le message de la femme d’affaires est plutôt axé sur les bases, les techniques de marketing. Pour Amy, l’innovation est essentiellement un atout dans ce domaine. « Il faut savoir se démarquer de la masse. Personnaliser et accommoder ses produits aux besoins du marché » notifie Aminata. Dans l’optique de relever tous les challenges, Aminata Dioum a d’autres projets en gestation. D’ailleurs elle donne rendez-vous à sa clientèle d’ici et d’ailleurs à très bientôt pour de nouvelles expériences.