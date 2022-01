Entrepreneuriat des femmes et jeunes Sénégalais : Le président de la BAD félicite les résultats de la DER/FJ et s’engage à ses côtés

Dans le cadre de sa visite officielle au Sénégal, Dr Akinwumi Adesina, Président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), accompagné de sa délégation, s’est rendu, ce jeudi 27 janvier, à la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) à Dakar. Une occasion pour la DER/FJ de lui présenter les résultats du PAVIE (Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des femmes et des jeunes) à date ; d’offrir une vue holistique sur les programmes de la DER/FJ en cours d’exécution ; et de susciter une réflexion sur les possibilités de renforcement du partenariat entre la BAD et la DER/FJ pour une consolidation des actions à l’effet de promouvoir le secteur privé national dans le cadre de la relance post-Covid.









La rencontre lui a permis également de découvrir quelques entrepreneurs modèles du portefeuille de la DER/FJ financés dans le cadre du PAVIE, actifs dans les secteurs relatifs aux cinq priorités de développement de la BAD (les High 5 pour transformer l’Afrique) et se démarquant par leur impact socio-économique dans leurs communautés.





« J’ai beaucoup de confiance pour le Sénégal »





Ainsi, à l’issue des différentes présentations, à savoir : du Bureau opérationnel de suivi du PSE (BOS-PSE), de la DER/FJ, du PAVIE, du PROVALE et du PDCEJ ainsi que les résultats obtenus par la DER/FJ et les perspectives, le président du groupe de la BAD a expliqué pourquoi il a eu à faire confiance au Sénégal ? « Si vous allez faire quelque chose, il faut toujours aller où les choses marchent. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de soutenir le Sénégal. Moi, j’ai beaucoup de confiance pour le Sénégal, beaucoup de confiance pour le Président du Sénégal. Et je dois dire, le plus important au Sénégal, ce sont les jeunes et les femmes », a-t-il soutenu.





"Papa, c’est une centrale d’énergie"





Il ajoute : « Aujourd’hui, je suis très content de voir des jeunes entrepreneurs sénégalais. Et mon jeune frère Papa (Papa Amadou Sarr, délégué général de la DER/FJ : Ndlr), je dois vous dire deux ou trois mots sur Papa. Le premier mot, c’est que Papa c’est une centrale d’énergie, il a l’énergie, beaucoup d’énergie. Je le connais depuis qu’il était à la Fondation Bill-et-Melinda-Gates. La deuxième chose sur Papa, c’est qu’il voulait aller très vite et c’est comme moi aussi. Et donc, quand il est venu me voir, j’ai dit Papa mon premier défi est que je veux une garantie de Papa. Donc, c’est pour vous dire que j’ai confiance en lui parce que, il s’est comment rassembler les gens. Et ce que j’ai vu aujourd’hui m'a extrêmement impressionné pour la confiance que j’ai, au Sénégal, pour Son Excellence Monsieur le Président qui l’avait envoyé de venir me voir et la confiance que j’ai en mon petit frère. Ce sont les confiances bien méritées. J’ai vu la passion, j’ai vu l’engagement, j’ai vu la détermination. Et plus que ça, j’ai vu les résultats exceptionnels. Félicitations ! ».





La nécessité de mettre en place une Banque pour l’investissement et l’entrepreneuriat pour les jeunes





A ce titre, le président du groupe de la BAD, très content des résultats obtenus, s’est engagé à soutenir davantage la DER/FJ pour l’agrandir et l’élargir partout en Afrique. « C’est pour laquelle j’aimerais dire qu’aujourd’hui, il faut qu’il ait un système qui peut mettre cela dans une façon structurelle, dans une façon soutenable et dans une façon systémique. Et pour ce faire, la BAD a commencé le travail de ce que nous appelons : la Banque pour l’investissement et l’entrepreneuriat pour les jeunes », renseigne-t-il.





Estimant qu’il faut aller avec un système qui marche, Dr Adesina soutient que les jeunes doivent rentrer aujourd’hui dans un système bancaire. « Il nous faut créer des systèmes, d’éco-systèmes financiers pour permettre de transformer leurs idées en business », a-t-il insisté.





« L’avenir des jeunes Africains doit rester ici en Afrique »





Selon Dr Akinwumi Adesina, la croissance de l’Afrique doit être inclusive et donner de l’espoir aux jeunes Africains. « L’avenir des jeunes Africains ne doit pas rester en Europe, il ne doit pas rester aux États-Unis, il ne doit pas rester en Asie, il ne doit pas rester en Amérique Latine. Il doit rester ici en Afrique. Et pour ce faire, il faut de la confiance pour les jeunes. Il faut beaucoup de confiance dans les jeunes », persiste le président de la BAD.





A l’en croire, « l’Afrique n’est pas pauvre mais, c’est la gestion de ses richesses qui pose problème. Et la richesse la plus importante, ce sont les jeunes ».





Pour rappel, le Projet d'Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE) piloté par la DER/FJ est co-financé par l'Etat du Sénégal, la BAD et l'Agence Française de Développement (AFD).





Après la DER/FJ, le président du groupe de la BAD et sa délégation se sont rendus au Palais de la République pour une audience avec le Chef de l’Etat Macky Sall. Ici, les deux hommes vont avoir des échanges approfondis sur la coopération entre la Bad et le Sénégal.