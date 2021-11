Entrepreneuriat sénégalais : Le ministre Abdou Karim Fofana magnifie le « professionnalisme » de la DER/FJ

La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), comme partout dans le monde, célèbre la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Du 8 au 11 novembre 2021, elle fête l’entrepreneuriat sénégalais à travers une série d’activités phares. En effet, l’institution publique de financement et d’accompagnement de femmes et jeunes sénégalais porteurs de projets, pour marquer ladite semaine à sa manière, a organisé, ce lundi 8 novembre, une grande rencontre sur le thème de cette année, à savoir : « L’Entrepreneuriat comme levier de croissance et d’inclusion », sous la présidence effective du délégué général de la DER/FJ, Papa Amadou Sarr, et du ministre en charge du suivi du PSE, Abdou Karim Fofana.





Plus de 66 milliards de financement





La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat est une occasion pour les entrepreneurs de se retrouver et de passer en revue les grandes problématiques auxquelles ils sont confrontés mais aussi de montrer ce qu’ils font de meilleur. En ce sens, Amadou Bao de la DER/FJ, dans sa présentation de l’institution et de ses impacts socio-économiques, a renseigné qu’à ce jour, la DER/FJ a octroyé 125 333 crédits et près de 100 000 comptes ouverts. Le volume de financement, quant à lui, est estimé à plus de 66 milliards de francs Cfa répartis dans les 14 régions, 46 départements et 552 sur les 557 communes du pays. Et 3096 entreprises locales ont été accompagnées sur l’ensemble du territoire national par des programmes de renforcement de capacités et 3732 entreprises locales bénéficiaires formalisées avec obtention de leurs registres de commerce et NINEA.





Des actions alignées sur le triptyque « formalisation, formation et financement »





Amadou Bao signale que les produits de la DER/FJ sont structurés autour du Nano crédit, de l’autonomisation économique, de soutien aux TPM et PME, et enfin, de la structuration des chaînes de valeur. Selon lui, toutes les actions de la DER/FJ sont alignées sur le triptyque « formalisation, formation et financement ».





Des difficultés notées malgré ces résultats positifs





Malgré ce bilan jugé positif, la DER/FJ reconnait qu’elle rencontre des difficultés dans le déroulement de certains de ses programmes. Lesquelles font qu’elle est obligée d’accélérer la transformation digitale de l’institution. Ce, pour lui permettre d’avoir « un système d’information qui suit tout le parcours du bénéficiaire ». S’y ajoutent quelques difficultés de remboursement sur certains guichets et segments de financement.





La rencontre a été suivie par un grand panel sur le thème « Echanges autour de l’appui du secteur privé ». Lequel a été animé par des acteurs et des figures marquantes de l’écosystème au niveau national et international. Il s’agit, du ministre Abdou Karim Fofana, du professeur agrégé en économie du développement à l’Ucad, Abou Kane, du directeur général du Bureau de prospective économique (BPE), Moubarack Lô, du directeur de l’Agence française de développement (AFD) au Sénégal, Alexandre Pointier, de la directrice de O’Royal, Mme Khady Cissé Diop, entre autres.





« Une vraie politique de promotion de l’entrepreneuriat est née au Sénégal »





A l’issue de cet échange de haut niveau dont l’objectif est de voir ce que la DER/FJ a pu faire au cours de ces 3 trois dernières années et si les résultats sont au rendez-vous, le ministre en charge du suivi du PSE a soutenu qu’une « vraie politique de promotion de l’entrepreneuriat est née au Sénégal ».





Abdou Karim Fofana a aussi magnifié le « professionnalisme » de la DER/FJ qui, selon lui, a eu à « sillonner le pays, à couvrir l’ensemble du territoire national mais surtout à couvrir l’ensemble des segments des métiers des populations sénégalaises ».





« Un acteur incontournable de la consolidation de l’écosystème entrepreneurial national »





Créée en 2018 par le président de la République, Macky Sall, dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de création d’emplois et de consolidation du secteur privé, la DER/FJ s’est positionnée, sur ces 3 années d’activité, comme « un acteur incontournable de la consolidation de l’écosystème entrepreneurial national, en développant une offre de services financiers et non financiers adaptée » à ses différentes cibles.