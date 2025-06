[Entretien] Seckou Keïta: Le prince qui transgresse la tradition avec sa Kora

Artiste chanteur international, le Sénégalais Seckou Keïta fait partie des plus grands koristes africains sur la scène mondiale. Issu de la lignée noble des Keïta Seckou fait exception à la règle de la tradition mandingue avec sa Kora. Avec sa touche particulière, l'artiste est influencé par sa mère appartenant à la dynastie des Cissokho. Très jeune Seckou est formé par son oncle en Casamance. Ayant appris toutes les techniques de cet instrument traditionnel et mythique, il a décidé de tracer son propre chemin en adoptant une nouvelle démarche musicale plus universelle.