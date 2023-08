Épisode 5 : Le travail, rien que le travail

On ne change pas le monde en restant dans son lit. On n'apprend rien en restant oisif chez soi. Le changement commence par l'apprentissage, la curiosité, la volonté de toujours s'améliorer. Et il n'y a pas d'âge ni de condition sociale spéciale pour agir. Seul le travail compte.