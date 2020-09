Équipe de France : Evra fait de graves accusations de racisme sur les Bleus





Dans une vidéo publiée ce mardi sur son compte Instagram, l'ancien latéral des Bleus a d'abord dénoncé les propos du président de la FFF qui avait expliqué il y a quelques jours que le racisme n'existait "pas ou peu" dans le football.





"Il faut faire virer Le Graët, parce qu'il a vraiment déconné. C'est grave. (...) Je n'ai pas de mots. Il faut partir. Tu ne vas pas avoir le courage de te représenter? On ne peut pas laisser passer ça. T'as parlé comme si t'étais au quartier. (...) J'ai perdu tout mon respect pour toi", a lâché Evra avant d'affirmer que le racisme en équipe de France existait bel et bien d'une certaine manière.





"On sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, mais au peuple français. Mais on a quand même des places attribuées. Quand on mange, on a l'habitude de se mettre à côté de ce gars, parce qu'on a de bonnes relations etc... Mais à chaque fois que le Président venait, ou des hommes politiques, tout changeait. J'étais assis là et, d'un seul coup, j'étais au bout de la table.





Là où il y avait normalement Mamadou Sakho et Bacary Sagna, beaucoup de sombritude, il fallait changer. On mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le Président au milieu. Mais on savait. C'était les règles du jeu. On est en France, pas chez nous", a-t-il poursuivi.



Rarement très lisse lors dans ses commentaires ou analyses sur le football, Patrice Évra a cette fois ouvertement critiqué Noël Le Graët tout en dénonçant une certaine forme de discriminations en équipe de France.