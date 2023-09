Équipe nationale : A 33 ans, Gana Guèye parle de son avenir avec les Lions

Avec plus de 100 sélections, Gana Guèye est le plus ancien des Lions. A 33 ans, le joueur d’Everton se rapproche sans doute d’une retraite internationale. Le champion d’Afrique s’est prononcé sur cette question en conférence de presse de veille de match amical contre l’Algérie.