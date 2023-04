Équipements universitaires : 52 milliards F CFA pour booster les sciences

Huit universités publiques, six instituts supérieurs d’enseignement professionnel, deux écoles polytechniques (Dakar et Thiès) en plus des classes préparatoires aux grandes écoles vont bénéficier d'équipements destinés à leurs laboratoires d’une valeur de 52 milliards F CFA.





Le matériel a été réceptionné ce jeudi 13 avril par le président de la République Macky Sall. Ces équipements prévus pour différentes filières allant de l’informatique à l'agriculture, en passant par l’électricité, la biotechnologie, la biologie, la chimie, la physique, la mécanique, le génie civil, la médecine, l’agriculture et l’agroalimentaire et les sports va participer «à renforcer le nouvel élan scientifique et technique que nous (le gouvernement) voulons impulser à notre système éducatif, parce que c’est la voie de l’émergence et du développement», a renseigné le chef de l’État.







Macky Sall a toutefois "insisté sur la nécessité d’assurer un entretien régulier et rigoureux des équipements». Selon le chef de l'Etat, «c’est la meilleure façon d’assurer leur bon fonctionnement, leur durabilité et la rentabilité des énormes investissements consentis pour leur acquisition».