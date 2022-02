Équité et égalité de genre : Amadou Hott procède au lancement de l’atelier de validation politique de l’audit genre

Ce vendredi 04 janvier 2022, le ministère de l’Economie, du plan et de la coopération a déclaré ouvert l’atelier de validation politique de l’audit genre de son département. Cet atelier est une rencontre de partage et de validation des résultats de l’audit du genre et son institutionnalisation











Cet audit du genre initié par le ministère s’inscrit dans l’optique de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité des genres (SNEEG 2016-2026) articulée autour des orientations stratégiques contenues dans le plan Sénégal émergent plus précisément la promotion du capital humain, des droits des femmes et celle de l’équité et de l’égalité de genre.





Au bout de cet audit qui a duré un an, beaucoup de recommandations ont été faites et Mme Oulimata Sarr, Directrice régionale d’ONU FEMMES en a soumis 04 à la tutelle en vue de faire avancer l’agenda du genre et de l’autonomisation des femmes dans le secteur de l’économie du plan et de la coopération. La directrice note d’abord une insuffisance des ressource budgétaires allouées à l’intégration et à la cellule genre. Le deuxième point concerne le renforcement institutionnel qui demande la présence d’hommes aussi pour cette cause. Elle considère aussi que la représentativité des femmes au niveau des postes de décision est un peu faible. Enfin, elle suggère d’élaborer les critères de suivi et d’élaboration avec un contrôle périodique afin de faire le point.





Des remarques qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd puisque le ministre Amadou Hott, compte prendre toutes les dispositions nécessaires au cours de l’année avec la collaboration de tous ses partenaires au développement tels que le ministère de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.





Pour rappel, le Président Macky Sall, pour faire du genre un marqueur de correction des inégalités sociales et un outil d’autonomisation des femmes, avait, lors du conseil des ministre du 11 mars 2020, instruit les membres du gouvernement de l’intégration systématique du genre dans les différentes étapes de formulation, d’exécution, de suivi et d’évaluation des politiques publiques qui doivent prendre en compte les défis et la problématique des femmes qui représentent 52 % de la population sénégalaise.