Equité territoriale et sociale: Les programmes passés en revue

La neuvième session du Comité de pilotage des programmes s’est tenue, ce 15 décembre 2022. L’objectif de cette session est de faire le bilan des différents programmes tels que le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) et le Programme d’Urgence de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES).



Les conséquences des crises, qui secouent le monde depuis 2020, ont fini de démontrer l’impératif de mettre en œuvre les actions inscrites dans les programmes d’équité territoriale et d’équité sociale. C’est ce qu’a affirmé Boubacar Sow revenant sur les programmes de leur département. Le directeur de cabinet du Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale renseigne que cette exigence s’est traduite par le renforcement des prérogatives du département pour lui permettre de mieux contribuer à l’atteinte de l’accès à l’eau, à l’électricité, aux services sociaux de base, et aux services de mobilité collective pour tous.





«Les défis restent toujours de mobiliser des ressources humaines et financières nécessaires pour tous les programmes en vue d’accélérer la mise à niveau des territoires les moins dotés en infrastructures de base et d’étendre les actions de solidarité nationale et de protection aux couches les plus vulnérables», a affirmé Boubacar Sow. Et d’ajouter que «le Ministère œuvre également à renforcer la cohérence et les synergies entre les différents programmes d’équité sociale et territoriale».





C’est dans cette dynamique que s’est tenue la neuvième session du comité de pilotage des programmes nationaux tels que le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) et le Programme d’Urgence de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES).