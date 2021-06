Espaces Sénégal Services : la Jeunesse de Matam liste ses attentes

Pour permettre aux jeunes de jouer pleinement leur rôle dans l'animation des ESS, le Dg de l'ADIE a eu une séance de travail avec les conseils régionaux et départementaux de la jeunesse de Matam.Cheikh Bakhoum entouré de ses collaborateurs a expliqué le projet des ESS et les services qui y seront délivrés pour les populations, à travers le concept d'administration de proximité. Il a également demandé aux jeunes de participer au travail de communication autour des ESS et du Pôle Emploi et Entrepreneuriat dans toutes les localités de Matam. De veiller aussi à la préservation de l'outil.Appréciant cette rencontre avec le Dg de l'ADIE, Amadou Yaya BA, président du conseil régional de la jeunesse et Adama Bousso, président du conseil départemental de la jeunesse se sont réjouis de cette initiative de Cheikh Bakhoum. Avec ses équipes, il a donné corps à la vision du Président de la République Macky Sall en matérialisant le concept d'administration de proximité à travers les ESS et le Pôle Emploi et Entrepreneuriat. Les jeunes n'ont plus besoin de faire certains déplacements pour certaines formalités, ont dit en chœur les représentants de la jeunesse de la région. Ils promettent de sensibiliser leurs camarades pour ensemble participer à la communication sur les ESS et le Pôle Emploi et Entrepreneuriat.