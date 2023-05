Espaces verts, parc sportif, centre de dialyse… : le Maire de Dakar Barthélémy Dias dans le temps de l’action

La Mairie de la Ville est dans le temps de l’action. La preuve, son Maire, Barthélémy Dias a lancé officiellement les travaux d’aménagement et d’équipement du parcours sportif de la Corniche des HLM. C’est la concrétisation de la mise en œuvre de ce projet dont le coût est estimé à un milliard de francs CFA. Celui-ci est composé de deux lots.









Après ce lancement, Barthélémy Dias s’est rendu au Jardin de Bopp où il a inauguré un jardin et aussi a lancé les travaux de construction et de réhabilitation des jardins et des espaces publics de la Ville de Dakar.





« On avait pris des engagements lors des élections passées. Nous avons posé le premier acte, c’est-à-dire, le lancement officiellement des travaux d'aménagement et d'équipement du parcours sportif de la Corniche des HLM. Ce projet est estimé à plus d’un milliard. Nous allons dégager 267 millions pour les travaux », a expliqué l’édile de la Ville de Dakar.





Dans la première phase, il est programmé l’installation des équipements sportifs, l’éclairage urbain entre autres. Alors que pour la deuxième, il est envisagé la construction de 8 différents terrains (Basket, Beach Soccer, parc espace vert , 3 jardins publics…).





Ces travaux qui vont changer le village des quartiers ont été bien appréciés par les représentants des collectivités territoriales. Le Maire des HLM 5 Moustapha Diop a remercié l’édile de la Ville. Il a magnifié le pragmatisme du Maire de Dakar et son efficacité. Il n’a pas manqué de féliciter le Maire pour la réussite économique et sociale du forum.





La population de cette commune a plaidé pour la réhabilitation du marché HLM. « Il y a des moments pour faire de la politique et des moments pour travailler. Il y a le pétrole et le gaz qui sont des ressources et qui permettront au Sénégal de se développer. Il est temps que le Sénégal se développe. Dakar, c’est la synthèse de plusieurs communes. Il reste 57 autres jardins à réhabiliter dans les autres communes de Dakar. La raison, c’est pour avoir un cadre de vie meilleur », a justifié le Maire de Dakar. Au passage, il a rappelé que Dakar est une métropole.





L’autre projet dévoilé, c’est celui relatif à la gestion de la nappe phréatique. Déjà la Mairie a lancé un marché de 55 millions de francs CFA pour la prise en charge de cette problématique.





Un centre de Dialyse





Dans le domaine de la santé, le Maire voit grand. Il a lancé les travaux de construction du centre de dialyse d’une enveloppe de 2 milliards de Francs CFA pour faciliter la gratuité de la dialyse. Il sera réceptionné sous peu à Liberté 6. La gratuité de la dialyse sera une réalité d’ici à un an. Ces travaux ont été bien accueillis par le Maire de la Commune de Biscuiterie, Mouhamed Djibril Wade qui a remercié Barthélémy Dias.