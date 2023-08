Essais statiques du BRT : Al Hassan Sall et Thierno Birahim Aw lancent officiellement le démarrage et invitent les populations à préserver l’ouvrage

Après le démarrage des essais statiques du Bus rapide transit (BRT) en perspective de son exploitation commerciale prévue en décembre 2023, le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, accompagné du Directeur général du CETUD, Dr Thierno Birahim Aw, notamment, s’est rendu, ce mardi 22 août, sur le trajet du BRT. Ce, pour procéder au démarrage officiel de ces essais statiques.









« Un sentiment de joie, de bonheur et de fierté »





Sur place, l’autorité étatique a constaté de visu que les véhicules ont été testés sur leurs voies dédiées, précisément sur l’axe Sacré-cœur. Ainsi, il a exprimé un sentiment de joie, de bonheur et de fierté. Selon Al Hassan Sall, le BRT va « fortement impacter la mobilité dans Dakar ».





Le Gouverneur de Dakar a, par ailleurs, profité de l’occasion pour inviter les populations dakaroises à préserver l’ouvrage, à prendre soin de l’infrastructure et à faire en sorte que les testes se déroulent dans les délais afin que le BRT puisse être livré dans les délais.





Ces essais vont durer un mois et seront suivis de testes dynamiques