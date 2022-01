État de l’environnement du Sénégal : Un rapport passe au peigne-fin les contraintes à juguler

Le ministère de l’Environnement et du développement durable a procédé ce vendredi 7 janvier 2022 au lancement du quatrième rapport sur l’état de l’environnement au Sénégal. Il met l’accent sur plusieurs thèmes porteurs d'enjeux selon le secrétaire général dudit ministère qui a présidé la cérémonie.





Il s’agit selon Amadou Lamine Guissé, de la gouvernance climatique, notamment dans sa contribution à l’atteinte des objectifs du PSE, la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national (CDN) et les engagements du Sénégal pour l’agenda 2030 des Nations Unies et les Objectifs du Développement Durable (ODD). Entre autres thèmes du rapport, le secrétaire général a cité : « l’environnement marin et côtier, dans un contexte d’exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières, la gouvernance foncière face à la pression exercée par les communautés sur la base productive des activités agro-sylvo-pastorales, les mines et l’énergie, qui occupent une place centrale dans notre modèle de développement économique et social.





Dans la même dynamique, note le secrétaire général, « les mesures prises pour juguler les conséquences de la pandémie ont entraîné l’une des plus graves récessions mondiales récentes avec un ralentissement de la croissance économique, une baisse des échanges commerciaux et de graves conséquences sociales ». Il ajoute que la relation causale entre la fragmentation des habitats, la dégradation de l’environnement et l’émergence de nouvelles zoonoses doit retenir l’attention des populations. « Cette pandémie nous aura surtout appris qu’aucun pays n’est à l’abri d’une crise sanitaire ou écologique. La reprise ou retour à la normale passera par des plans de riposte et de résilience ainsi que par l’établissement d’une gouvernance mondiale qui épouse les principes du développement durable et nécessite donc la disponibilité de données et d’informations pertinentes », note-t-il.





Par ailleurs, l’analyse intégrée de l’état, des tendances évolutives de l’environnement et des secteurs socio-économiques, réalisée par le quatrième rapport sur l’état de l’environnement devra grandement contribuer au processus de formulation et de mise en œuvre du PSE vert, ainsi qu’à son suivi selon le secrétaire général.





Amadou Lamine Guissé donne plus de détails sur la vidéo ci-dessous…