États-Unis: Des hommes armés manifestent dans le Capitole du Michigan contre le confinement

Des dizaines de manifestants, parfois armés, se sont rassemblés, jeudi, dans le siège du Parlement du Michigan, pour demander la fin du confinement.



Des manifestants armés sont entrés, jeudi 30 avril, légalement dans le Capitole de l'Etat américain du Michigan où les parlementaires étaient réunis, pour exiger l'assouplissement des mesures de déconfinement mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Des dizaines de manifestants, dont certains armés, se sont rassemblés dans l'entrée du Capitole, siège du Parlement du Michigan à Lansing, sa capitale. Ne portant pas de masque, certains ont hurlé au visage de policiers masqués, pour réclamer l'accès à la Chambre.

« Juste au-dessus de moi, des hommes avec des fusils nous crient dessus », a tweeté une sénatrice du Michigan, Dayna Polehanki, avec une photo montrant quatre hommes dont un semblait porter une arme. « Certains de mes collègues qui possèdent des gilets pare-balles les portent », a-t-elle précisé.

Légal

Dehors, des manifestants brandissaient des pancarte contre le confinement, dont une montrait la gouverneure démocrate, Gretchen Whitmer, grimée en Adolf Hitler. Un groupe appelé « le Michigan uni pour la liberté » avait organisé la manifestation, surnommée « le rassemblement patriote américain ».

La police locale a expliqué à NBC News qu'il était légal de porter des armes dans le Capitole, comme dans le reste de l'Etat du Michigan.

C'est la deuxième fois en avril que des manifestants, parfois armés, se rassemblent à Lansing pour demander la fin du confinement dans le Michigan, qui compte plus de 3 500 décès liés au Covid-19, selon les données de l'université Johns Hopkins.

Malgré les manifestations, la gestion de la crise du coronavirus par la gouverneure Gretchen Whitmer a été plutôt favorablement perçue, selon plusieurs enquêtes d'opinion récentes.

Protesters, many of them armed, storm the Michigan State House in Lansing in protest of Gov. Gretchen Whitmer’s lockdown orders

