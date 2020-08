Etats-Unis : Des policiers tirent 7 fois sur un Noir

Encore une autre scène de violence sur un noir aux Etats Unis.Un policier aurait tiré à sept reprises dans le dos d’un homme noir, identifié sous le nom de Jacob Blake, hier dimanche à Kenosha, dans l’Etat du Wisconsin.





L’homme dans un état critique







Selon plusieurs médias américains, l’homme a été héliporté à l’hôpital dans un état critique. Cette nouvelle bavure policière a créé de vives émeutes dans l’Etat du Wisconsin aux Etats-Unis. L’homme noir désarmé qui s’apprêtait à entrer dans une voiture a été tiré à sept reprises à bout portant dans le dos par un policier blanc.





Une enquête ouverte, un couvre-feu décrété





Une enquête a été ouverte et confiée à une agence indépendante, selon la police de Kenosha, qui a aussi décrété un couvre-feu jusqu’à sept heures du matin. Des heurts ont éclaté quelques heures après, entre policiers et manifestants, en marge d’une manifestation organisée pour réclamer justice et dénoncer les violences policières, affirment plusieurs médias locaux.





Circonstances floues





Les circonstances de ce drame reste encore non élucidées. Certains témoins soutiennent que Jacob Blake interrompait une bagarre où les policiers sont arrivés, tandis que d’autres ont expliqué qu’il tentait de pénétrer dans un véhicule.