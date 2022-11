Examen du budget du ministère de la Femme : Les députés demandent la révision du Code de la famille

La place de la femme n’est décidément plus à la cuisine. De nos jours, elles occupent, de plus en plus, une place centrale dans la famille et dans la société. S’adossant sur ce constat indéniable, les femmes députées ont parlé d’une seule voix pour exiger plus de considération pour la gente féminine. Lors de l’examen du budget du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, elles ont demandé à la tutelle d’engager le combat pour la révision du Code de la famille afin de mettre la femme à la place qu’elle mérite.





La députée de Koungheul, Fanta Sall a été la première à soulever le débat à l’hémicycle, ce lundi 28 novembre 2022. « La révision du code de la famille s’impose », soutient-elle. Car, poursuit la parlementaire qui a visiblement inspiré ses collègues, « ce code est en déphasage avec la réalité. Le rôle que joue la femme a changé parce qu’aujourd’hui ce sont les femmes qui prennent en charge la famille ».





Par conséquent, exigent les députées, « la place de la femme dans ce code de la famille doit être revue ».





Les représentantes des femmes sénégalaises ont également demandé au ministre d’accorder plus de financement aux femmes afin de leur permettre d’être davantage autonomes. Les députés sont convaincus que pour « aider la société, il faut aider la femme qui joue un rôle centrale dans les familles ».