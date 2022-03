Expo Dubaï 2020: le prix Leadership and global impact, présenté au président Niasse

«Le Sénégal a brillé de mille feux à l’Expo Dubaï 2020 »: telle a été la réaction du président de l’Assemblée nationale, quand le prix Leadership and global impact, lui a été présenté par le commissaire général du Sénégal.





Séjournant actuellement aux Émirats arabes unis, le président Moustapha Niasse a chaleureusement félicité Dr Malick Diop et tous les membres de la délégation sénégalaise, à ce grand rendez-vous économique mondial.





À noter que le prix Leadership and global impact est décerné par le CEO, le plus grand club de réseautage d’entreprise au monde. Plus de détails dans la vidéo ci-dessous.