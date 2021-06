Expo Dubai 2020 : Le Sénégal entame les préparatifs pour la ‘coupe du monde économique’ qui engage 192 pays.

C’est un rendez-vous important dans l’agenda économique mondial. Regroupant cette année 192 pays dont le Sénégal, l’exposition internationale Dubai 2020 devra accueillir une multitude d’exposants mais également d’investisseurs dans le cadre d’échanges commerciaux.







Pour le Sénégal, qui verra le pilotage de ce rendez-vous effectué par le Dr Malick Diop, directeur de l’Agence pour la promotion des exportations et par ailleurs le commissaire général sénégalais à l’expo Dubai 2020, des rencontres ont commencé avec certains ministères qui verront leur départements bien impliqués.





C’est ainsi que le Dr Malick Diop a rendu visite ce matin, aux ministres des pêches et de l’économie maritime, de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire et enfin, celui de l’artisanat. Des échanges ont été menés avec ces différents ministères pour voir ensemble, les contours de cette compétition qui doit voir le Sénégal bien armé pour faire valoir ses potentialités et son savoir-faire.





Ce plus grand événement économique mondial draine plus de 30 millions de visiteurs avec notamment 70% d’étrangers. Pour le commissaire général, le Dr Malick Diop, ce rendez-vous, compte tenu du contexte relance économique, doit permettre à l’Afrique, en général et au Sénégal en particulier, de faire valoir sa ténacité à travers la créativité. C’est d’ailleurs cette attente qu’auront les investisseurs, attendant impatiemment de possibles collaborations avec le Sénégal.





Après ces visites de ministères, le commissaire général sénégalais à l’expo Dubai 2020, va élargir les échanges avec les collectivités territoriales et d’autres acteurs qui devront former le noyau qui va participer cet événement qui se tiendra du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.