Extensions de réseaux et branchements sociaux : Serigne Mbaye Thiam visite les chantiers de Tivaouane et la famille Ndiéguène

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a visité les travaux réalisés ou en cours de réalisation dans la cité religieuse de la famille Ndieguene. Juste après, la délégation a visité des chantiers de même envergure à Tivaouane, la cité de Seydi Hadj Malick Sy. Il s'agit de travaux réalisés dans le cadre du renforcement de l'alimentation en eau potable des cités religieuses mais aussi de l'assainissement. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique nationale définie par le Président Macky Sall. La SONES, sous l'autorité du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, a réalisé des ouvrages de production (forages), de stockage (château d'eau) et de distribution (extensions de réseaux). S'y ajoutent des branchements sociaux entièrement subventionnés par l'Etat au bénéfice des couches défavorisées.









Cela a concerné de 2017 à 2020, 78 kilomètres d'extensions de réseaux et 5000 branchements sociaux pour 50.000 personnes supplémentaires impactées. En 2021 : 34,2 kilomètres d'extensions de réseaux et 1000 branchements sociaux pour 10.000 personnes supplémentaires impactées sont effectués.





Pour la famille Ndiéguène de Thiès, de 2017 à 2021: 9,2 kilomètres d'extensions de réseaux, 930 branchements sociaux, soit 9300 personnes supplémentaires impactées et 82 points d'eau. S'agissant de la grande Mosquée de Tivaouane, un forage a été réalisé dans l'esplanade de ladite mosquée avec une profondeur de 490 m et un débit de réception de 3000 m³ environ. Ce forage assure l'autonomie en eau potable de la Grande Mosquée. La qualité est assurée.





Dans la commune de Tivaouane, 34 kilomètres de réseau sur un objectif de 52 kilomètres ont été réalisés en 2021, soit un niveau d'exécution de 65,8%. Trois (03) autres forages ont été réalisés et réceptionnés pour un potentiel global de production de 10 000 m³/j.





Cette production permettra à Tivaouane d'être autonome vis-à-vis du système du Lac de Guiers. A cela, s'ajoutent la construction, en cours, d'un château d'eau de 2 000 m³, le cinquième du genre dans la cité religieuse ainsi que la réalisation de 10 kilomètres d'extension du réseau de distribution.