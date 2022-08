Fabio Quartararo et Lewis Hamilton passent leurs vacances ensemble

Fabio Quartararo, champion du monde en titre et actuel leader du Championnat de MotoGP, et Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, sont en vacances ensemble.



En Formule 1, la pause estivale a débuté après le Grand Prix de Hongrie, couru le 31 juillet. Elle durera jusqu'au 28 août et le GP de Belgique. En MotoGP, les vacances d'été se terminent pour les pilotes. Ils sont au repos depuis la fin juin et le Grand Prix des Pays-Bas. Ils reprendront le 7 août avec le GP de Grande-Bretagne.



Hamilton a publié sur son compte Instagram une vidéo où on voit les deux compères s'adonner avec grand plaisir aux sports nautiques. « Et c'est parti !! Coup d'envoi des vacances d'été avec une journée bien méritée sur l'eau. Fabio Quartararo, (c'est) toujours un plaisir. Des semaines incroyables à venir, à coup sûr », a écrit le pilote britannique.