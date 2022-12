Face à l’Angleterre : Les Lions doivent croire en leurs chances, selon Famara Diédhiou

Le Sénégal a démarré la préparation de son huitième de finale contre l’Angleterre, ce jeudi, au Duhail Handball Sport Hall. Les Lions doivent se donner à fond et croire en leurs chances, selon Famara Diédhiou, pour sortir victorieux de cette confrontation.





‘’Il faut un maximum de concentration face à une bonne équipe anglaise. Les Anglais ont déjà remporté une Coupe du monde en 1966 et ont été finalistes à l’Euro-2022. Donc, c’est à nous de faire le maximum et de croire en nos chances. On doit faire plus à l’entraînement pour être prêts le jour J. On ne doit pas se relâcher. Le plus important, c’est de croire en nous’’, dit-il.





La confrontation ne sera pas facile, mais Famara et ses partenaires ont une carte à jouer. ‘’On sait que c’est une équipe pas facile à jouer, mais on a toutes nos chances aussi. Ce n’est pas un atout d’avoir des joueurs dans ce championnat, mais ça donne de la motivation. Ce sera une bonne affiche. Cela va donner envie aux acteurs de jouer. Je pense que l’affiche se vend bien. On est prêts depuis le début de la compétition’’, explique-t-il.