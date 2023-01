[Reportage] Face à leur mort annoncée : « Car Rapide » et « Ndiaga Ndiaye» font de la résistance

Une collision entre deux bus a fait 40 morts à Sikilo dans la région de Kaffrine, dimanche dernier. Après ce drame, le gouvernement a tenu un conseil interministériel, le lendemain, lors duquel 22 mesures contre l’insécurité routière ont été prises. Parmi celles-ci : interdiction des voyages nocturnes en bus et de l'importation des pneus d'occasion, limitation, par arrêté ministériel (dans les 72 prochaines heures), de la durée d’exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes et à 15 ans pour les véhicules de transport de marchandises.



Ces mesures, notamment la dernière, ne font pas l’unanimité parmi les acteurs des conducteurs de “Ndiaga Ndiaye” et de “Car Rapide”. Pour ces derniers, elles ont été prises sur un coup de tête pour calmer la clameur publique au lendemain d'un accident qui a fini par instaurer l'émotion et la consternation dans tout le pays.



Seneweb est allé à la rencontre de ces acteurs qui entendent combattre contre la casse annoncée de leurs véhicules.