Face à Will Smith, Jada Pinkett Smith confirme sa relation avec August Alsina

L'actrice a assumé sa relation avec le jeune rappeur, à une période où elle et Will Smith avaient "pris leurs distances" d'un commun accord.





PEOPLE - La relation du couple Smith n'a jamais été aussi scrutée. Après les déclarations d'August Alsina, un jeune rappeur, qui a affirmé que les Smith formaient "un couple libre" et qu'il avait entretenu une relation intime avec Jada Pinkett Smith pendant "des années", l'actrice et productrice a elle-même éclairci les choses en face de son époux Will Smith ce 10 juillet.





Dans son émission "Red Talk Table" où elle est en général entourée de sa fille Willow et de sa mère, Jada Pinkett Smith a cette fois été rejointe par son mari. À l'unisson, le couple a expliqué vouloir mettre les choses au clair sur ce sujet sur lequel ils ne s'étaient jamais officiellement exprimés jusqu'à présent.

Et face à Will Smith qui l'interrogeait, Jada Pinkett Smith a reconnu avoir eu "une relation" avec August Alsina.

There you have it folks Jada Pinkett Smith CONFIRMS that she was in fact in a “relationship” with August Alsina while her and Will were separated.???? pic.twitter.com/iheQM0Ue8I — JayIntuitive (@JKIRKLANDD) July 10, 2020

"Il y a environ 4 ans et demi, j'ai commencé une amitié avec August, nous sommes devenus de très très bons amis. Et tout a commencé parce qu'il avait besoin d'aide. Et que moi, je voulais l'aider", a confié l'actrice, en référence à la maladie auto-immune dont souffre August Alsina.





"Dans le même temps, toi et moi, nous avons traversé une période difficile. Et nous avons rompu", a continué Jada Pinket Smith, rejointe par son mari: "Nous avons décidé que nous allions nous séparer pour un moment pour que l'on puisse trouver ce qui nous rendrait chacun heureux", a expliqué Will Smith.





Cette rupture a marqué le début de la relation amoureuse de Jada Pinkett Smith avec August Alsina, même si elle a démenti toute "permission" accordée au jeune rappeur par Will Smith.





"J'étais dans une période très douloureuse, j'étais brisée. (…) Toi et moi, nous essayions de guérir, chacun de manière très différente. Je dirais que nous avons fait tout ce qui était possible pour nous séparer, avant de réaliser que cela n'était pas possible", a confié l'actrice.





"Au cours de ce processus, j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses à propos de toi et moi, et August a décidé de couper toute communication avec moi, ce qui est tout à fait compréhensible", a Jada Smith.





Depuis cette séparation, qui s'est produite il y a "des années", elle affirme ne jamais avoir reparlé à August Alsina. Quant à son couple avec Will Smith, il se porte à merveille, à voir la bienveillance et la bonne humeur entre l'acteur et sa femme sur le plateau.