Fact-checking : Les mensonges de Sadikh Top sur Seneweb

La manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi, prévue ce vendredi 17 juin, n’a finalement pas eu lieu à Dakar. La faute à un dispositif sécuritaire impressionnant déployé dans les quatre coins de la capitale, notamment aux alentours des habitations des leaders de cette coalition. Au soir de cette journée, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, s’est adressé à ses sympathisants dans un live de plus d’une heure. Il a notamment évoqué le bilan macabre de 3 morts dénombrés hier tout en lançant un avertissement au Président de la République : « nous avons posé un acte qui n’est que le début d’une lutte ».









Sadikh « Flop » son live





Au lendemain de cette déclaration d’Ousmane Sonko, chacun y va de son commentaire et en tire ses conclusions. C’est le cas du journaliste Ababacar Sadikh Top qui, lors d’un live, a décrié la position de la presse locale dans le traitement des informations concernant le maire de Ziguinchor. L’auteur de « Ousmane Sonko : Trajectoire, parcours et discours de l’espoir » a particulièrement pointé du doigt Seneweb en déclarant : « Je suis entré dans ce site et je n’ai vu nulle part la déclaration d’Ousmane Sonko ». Allant plus loin, il précise que ce « mutisme » est la résultante d’un bâillonnement du pouvoir en place avec en tête le Chef de l’Etat Macky Sall qui « gère sa presse, gère ses chiens de garde », dixit Sadikh Top.





23 000 lectures sur la chaîne youtube et plus de 9000 lectures sur le site de Seneweb





Une affirmation totalement erronée que les fidèles lecteurs de seneweb.com et téléspectateurs de Seneweb TV peuvent confirmer. Hier, aux premières secondes du lancement du direct d’ousmane Sonko sur sa page Facebook, notre chaîne Youtube a automatiquement repris le signal pour le poster et au même moment, le site internet relayait le lien pour multiplier l’audience. Une stratégie payante puisque le live cumule à l’heure actuelle plus de 20 000 vues et le site a enregistré plus de 9000 lectures sur l’article posté. Des allégations vérifiables en tapant sur votre moteur de recherche : « Seneweb Manif de Yewwi suivez la déclaration de Sonko. Sans compter la pléthore d’articles écrits au cours de la journée et le déploiement de notre équipe à son domicile durant toute la journée (mention spéciale à Aida Mbene Niass, Ya Moussa). Qui dit mieux ?





Méa culpa de Sadikh Top