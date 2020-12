Fadiga : "Le meilleur joueur avec qui j’ai joué, c’est…"

Invité sur le plateau de la TFM, Khalilou, Fadiga est revenu sur les grands joueurs qui ont marqué sa carrière. El Hadji Diouf est celui qui a le plus impressionné le gaucher magique. "Pour moi le meilleur joueur avec qui j’ai eu la chance de jouer, c’est El Hadji Osseynou Diouf. Il était très technique mais c’était quelqu’un de très têtu aussi sur le terrain, plus vous lui donniez des coups, plus il revenait à la charge. Pour un milieu de terrain, c’est quelque chose d’extraordinaire", a-t-il confié sur le double Ballon d'or africain.