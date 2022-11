Fambine : Après le calvaire, place au soulagement et à l’espoir

C’est dans une ambiance festive que les élèves de Fambine ont réceptionné la pirogue de fibre en verre que le chef de l’Etat leur a offerte. Ce, par le biais de la Société des infrastructures de réparations navales (Sirn). Une occasion saisie par les autorités régionales et locales en l’occurence le Gouverneur de la région de Fatick, le Préfet, le sous-préfet et des structures telles que la BNDE, le PUMA et le PUDC de venir sur place constater l’état de défectuosité du ponton et la situation que vivent les élèves de Fambine.



Un CRD a été également tenu dans la commune de Djirnda pour essayer de trouver des solutions rapides et durables à la pénible traversée des élèves de Fambine et de ceux des autres îles du Saloum, d’où l’urgence de la mise en ouvre du programme de désenclavement des îles.



Une délégation du ministère des infrastructures et de l'Agéroute y est attendue mardi prochain aux environs de 14 heures.a