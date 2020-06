Fanaye : Un responsable Apr organise un meeting politique en pleine crise du coronavirus

Chassez le naturel, il revient au galop ! Alors que les autorités sanitaires continuent d’œuvrer jour et nuit pour endiguer la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans le pays, certains responsables politiques, eux, se permettent d’assouvir leurs désirs... politiciens.C’est le cas de Kalidou Kane, responsable Apr à Fanaye et chef de cabinet du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Il a osé, sûrement sans être inquiété, organiser un meeting politique, ce samedi 13 juin dans son fief, parce que, nous dit-on, il compte briguer la mairie lors des prochaines élections locales dont la date de tenue est, aujourd'hui, plus qu’incertaine. Ce, en foulant aux pieds les mesures barrières édictées par nos autorités médicales face à ce redoutable et redouté virus. Les images sont flippantes. Beaucoup de femmes et d’enfants n’ont pas porté de masque ; la distanciation physique, n’en parlons même pas. Le tout donne un cocktail explosif dans cette partie du département de Podor.Quid des autorités sécuritaires locales, qui ont «autorisé» ou fermé les yeux devant une telle manifestation, en pleine crise sanitaire ? Ahurissant !Au Sénégal, la politique mérite d’être repensée. En tout cas, son «pouvoir» sur les autres secteurs de la vie sociale dépasse l’entendement. Ce pays est tout simplement magique !