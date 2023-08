Fatou Dieng, meneuse des Lionnes: ''Nous avons un couteau à la gorge'’

Face à l’Egypte ce mardi, au Bk Arena de Kigali, les Lionnes n’ont pas droit à l'erreur. La bande à Fatou Dieng doit s’imposer pour se qualifier en quart finale de l’afrobasket 2023. Selon la meneuse de l’équipe nationale, qui était en conférence de presse ce lundi après leur séance d'entraînement, l’équipe du Sénégal doit hausser le niveau face à l’Egypte pour s’imposer.





‘’On a un match hyper important. Il va falloir qu'on soit présente. Qu'on fasse mieux que contre l'Ouganda et encore mieux que contre le Mali, si on veut espérer continuer la compétition ici à Kigali. On sait qu'on a le couteau à la gorge. Si on ne fait pas ce qu'il faut, on rentre à la maison et ce sera une catastrophe’’, lance-t-elle.





Fatou Dieng est aussi revenue sur les contre-performances de ses partenaires lors des deux premiers matchs du Sénégal. ‘’On était court physiquement parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas bien. On était un peu malade avec cette épidémie de grippe. Mais ce sont des choses qui arrivent et il faut faire avec. Ce n'est pas une excuse. On n'avait pas bien fait et maintenant il va falloir qu'on commence à bien faire’’, informe-t-elle.