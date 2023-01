FESNAC : Aliou SOW a procédé à l’ouverture du village

Devant se tenir du 21 au 27 janvier à Kaffrine, le Festival National des Arts et Culture (FESNAC) a connu une dernière étape avant la traditionnelle cérémonie d’ouverture. Le ministre de la Culture et du patrimoine historique, Aliou Sow a procédé à la coupure du ruban annonçant l’ouverture des activités du village.









En compagnie des des autorités de la commune avec en tête son homologue le ministre-maire, Abdoulaye Saydou Sow, Aliou Sow a sillonné les différents stands composés d’institutions étatiques et de Petites et moyennes et entreprises spécialisées dans l’artisanat et l’agroalimentaire. « Ce que nous avons ensemble ici est tout simplement fascinant et impressionnant.(…)Cela augure d’une excellente semaine de rayonnement de notre patrimoine culturel, historique mais surtout de la diversité culturelle au Sénégal », a dit le ministre tout en félicitant les exposants.





Par la suite, Aliou Sow a fait part de son ambition d’ériger le Sénégal en hub culturel africain avec l’organisation de 10 événements majeurs annuels. Heureux de l’investissement du maire de la commune, Aliou Sow n’a pas manqué de remercier Abdoulaye Saydou Sow pour son investissement dans l’organisation de cet événement. « Il a illustré de la meilleure des manières ce qu’est la gestion de la culture comme compétence transférée par un maire, pense le ministre de la culture, c’est quoi accompagner le monde de la culture en tant que membre du gouvernement pour sa région au niveau national ».