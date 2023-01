FESNAC : Aliou Sow plaide pour l'organisation d’une grande rentrée littéraire

Kaffrine continue de vibrer au rythme de la 11e édition du Festival National des Arts et Culture (FESNAC). Pour ce jour 3, un colloque portant sur le thème « Patrimoine, créativité et entrepreneuriat » a été organisé ce lundi 23 janvier. Modéré par le professeur Ibrahima Wane, cette table ronde a été l’occasion de revenir sur l’importance des fondamentaux culturels du Sénégal.









« Souvent quand on parle de patrimoine, on pense au passé, on pense à la mémoire, on pense à la répétition, on pense à la contemplation, évoque le professeur Wane. Alors que le patrimoine peut être un levier important pour se réinventer, pour se renouveler, pour construire et se fixer de nouveaux horizons. Aussi bien sur le plan artistique qu’au plan entrepreneurial, nous avons des potentialités séculaires qu’il faut féconder, revisiter et remettre au goût du jour ».





Ainsi, ce colloque visait, par ailleurs, à emmener les uns et les autres à rompre avec la conception minimaliste consistant à reléguer la culture au second plan dans le processus de développement. Présent à ce colloque, le ministre de la Culture, Aliou Sow, a émis le souhait que le déroulé de cette table ronde soit édité en partant des communications des panélistes aux discours des officiels afin que le document soit mis à disposition du public.