FESNAC : Ballé Thiobane champion régional de conte

Il y a quelques jours, Seneweb s’entretenait avec lui dans le but de présenter son recueil de poèmes. Ballé Thiobane, jeune poète-slameur originaire de Kaffrine dévoile une nouvelle facette de sa palette en remportant la première place au concours régional de conte dans le cadre de la 11e édition du Festival National des Arts et Culture (FESNAC). Déjà champion régional en slam, il ajoute un nouveau titre dans son armoire pour son plus grand bonheur : « C'est vraiment un plaisir immense et un grand honneur pour moi déjà de participer à la compétition de conte et d'en être le champion régional. Ça m'a fait plaisir de conter devant un public mixte composé d'enfants et d'adultes et j'en ai profité pour joindre l'utile à l'agréable ».





Pour cette 11e édition du FESNAC, le thème retenu est « Femme, éducation culturelle et développement socio-économique ». Ballé Thiobane a jugé nécessaire de rester dans cet esprit pour sa compétition. « Mettre la femme au cœur de mon conte m'a vraiment permis de parler des valeurs que doit avoir une femme de vertu qui sera mère, épouse, sœur et confidente. Ainsi cela m'a permis de parler avec ma génération et de leur lancer un appel pour un retour à notre histoire et à nos valeurs ».