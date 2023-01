FESNAC : La culture, vecteur développement

La deuxième et dernière journée du colloque « Patrimoine, créativité et entrepreneuriat » s’est tenue ce mardi à Kaffrine. Il était question pour les panélistes d’échanger sur les méthodes permettant de tirer profit du patrimoine culturel sénégalais sur le plan économique.



Intervenant sur la composante « industrie culturelle et créative », l’économiste Babacar Diouf s’est interrogé sur les leviers à activer pour l’essor de l’entrepreneuriat culturel.



« Le Sénégal a rayonné à travers le monde. Ce n’était ni à cause d’une démographie extraordinaire encore moins d’une économie qui serait au devant mais simplement parce que nous avons eu à produire des hommes de culture », explique-t-il.



Au cours des débats, un plaidoyer pour une prise de conscience sur la nécessité d’adopter une logique mercantile concernant la culture a été portée.