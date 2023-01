FESNAC : Lambou Saloum au menu à Malem Hodar

L’une des innovations de cette 11e édition du Festival National des Arts et Culture (FESNAC) est la décentralisation des activités. Ainsi, le rayonnement de cet événement s’étend de Kaffrine aux communes environnantes telles que Malem Hodar qui a eu un programme riche dans la soirée du 25 janvier.





D’abord, un concert de culture urbaine et traditionnelle a vu les artistes de la commune rurale se succéder sur le podium. Pendant plus d’une heure, la richesse culturelle du Saloum a été exposée à travers ses rappeurs et ses chanteuses de Ngoyane, le tout sous les yeux d'un public conquis.





Mais l’attraction de la soirée était le tournoi de Mbapatt (lutte simple) opposant des lutteurs venus des villes environnantes. Le début de cette activité a coïncidé avec l’arrivée des autorités de l’Etat emmenée par le ministre de la Culture, Aliou Sow. La délégation a pu assister aux chorégraphies des combattants appelées « Touss » au rythme endiablé des Sabar (Tam-tams).