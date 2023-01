FESNAC : Le consommer local à l’honneur

Plus qu’un moment de festivités, le Festival National des Arts et Culture (FESNAC) est aussi l’occasion d’exposer le savoir faire des artisans locaux. C’est au village du festival que les expositions se déroulent. Sur place, chaque stand est occupée par l’une des 14 régions qui constituent le Sénégal.





Dans ceux de Diourbel et de Louga, Seneweb est parti à la rencontre de Pape Thiam et Marieme Ndiaye, tous deux sont venus mettre en évidence les potentialités artisanaux de leur terroir. Au cinquième jour de ce festival, les affaires tournent bien en témoigne leurs tables clairsemées. Pour eux, un tel événement est louable et participe fortement à la promotion de l’artisanat local. Ils ont profité du micro de Seneweb pour lancer un appel aux consommateurs sénégalais en les invitant à davantage privilégier le consommer local.