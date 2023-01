FESNAC : Les différentes facettes de la culture Joola

Le Festival National des Arts et Culture (FESNAC) suit son cours à cours à Kaffrine. Dans le cadre de cet événement, un village d’exposition a été établi. C’est en ces lieux que Seneweb a retrouvé Jules Sambou venu spécialement de Mlomp (département d’Oussouye) et initiateur du musée « Joola ».



Dans cet espace, l’homme expose les différents éléments de la culture de son peuple en allant d’un puits monté sur place aux matériaux utilisés dans la vie courante chez les Joola. Dans cette vidéo, « Julio » revient aussi sur les rites et croyances qui fondent la culture Joola.