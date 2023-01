FESNAC : Visite d’Aliou Sow et de Victorine Ndeye à la reine de Bignona

Même loin de son royaume, la reine est toujours honorée. Ce samedi 28 janvier, la reine de Bignona a reçu la visite des ministres de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye et de la Culture, Aliou Sow.



Invitée d’honneur de la 11e édition du Festival National des Arts et Cultures (FESNAC) à Kaffrine, la reine, dans son accoutrement distinctif, a accueilli ses hôtes dans une ambiance festive marquée par des chants et des pas de danse.



Elle a profité de cette occasion pour prier pour la paix au Sénégal et prodiguer quelques conseils afin de freiner la série noire d’accidents que le pays rencontre. « Il y a un mauvais vent qui sévit et s’il entre dans votre corps, il va beaucoup vous embêter, dit l’interprète de la reine qui s’exprime en Joola. On doit tous faire attention à tout ce qui est de couleur rouge. Aussi, il faut enterrer 3 blocs de glace à l’entrée de vos maisons pour que la paix continue de régner au Sénégal ».





Pour rappel, la cérémonie de clôture du FESNAC aura lieu ce samedi 28 janvier.