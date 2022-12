Festival 72 heures de Pikine-Est : Les acteurs culturels promettent de redonner à la culture son lustre d'antan

A Pikine, la banlieue vibre par son art à l'occasion de la première édition des 72 heures du festival 2022. L'objectif est de permettre aux acteurs culturels de la banlieue d'exposer leurs créativités et savoir faire. Mais également, un moment de rencontres et d’échanges avec la participation de plusieurs couches de la société tout en veillant à préserver un esprit d’authenticité et la mise en valeur des coutumes. Ce festival est aussi une grande opportunité pour les banlieusards de profiter de cet événement afin de booster l'économie locale. Ainsi, ils demandent un soutien conséquent de la part des autorités pour pérenniser l'événement culturel.