Le journaliste Ben Makhtar Diop menacé de mort

La vie du journaliste et analyste Ben Makhtar Diop est en danger. Il fait l’objet d'une filature depuis sa dernière émission, vendredi sur Sénégal7.



Le journaliste s'était prononcé sur l'ordonnance médicale d’Ousmane Sonko, le leader de Pastef, qui a été partagée sur les réseaux sociaux.



A l’en croire, ‘’quatre malabars ont cherché à localiser'' son domicile à Saint Louis. Ces derniers, selon ses explications, ''ont stationné leur véhicule non loin de la direction générale de la Saed pour faire le trajet à pied aux fins de demander l'endroit exact".



Joint par téléphone, le journaliste a déclaré que ce n’est pas la première fois et ajoute ne pas vouloir entrer dans les détails.

‘’Pour des raisons de sûreté, je préfère donner du temps au temps afin de permettre aux limiers de faire convenablement leur travail’’.



Toutefois, il déclare ne pas avoir eu la possibilité d'identifier ces nervis et fulmine déjà contre ceux qui regardent du côté de Pastef. ‘’Je n’accuse personne d’autant que tout est dans le flou, tout est dans le noir’’, dit-il..



Qu'a-t-il dit au point que des gens veuillent attenter à sa vie ? Ci-dessous, le lien de l’émission…