Festival Musicalarue : une 31e édition particulière, adaptée à la crise sanitaire

Le festival Musicalarue a lieu du 27 juillet au 4 août 2021 à Luxey, dans les Landes

Dans les Landes, à Luxey, se déroule actuellement la 31e édition du festival Musicalarue. Annulé l'an dernier pour cause de Covid-19, le festival retrouve son public cette année avec des têtes d'affiches telles que Soprano, Alain Souchon ou encore le groupe Tryo.





"Musicalarue, c'est un sentiment de liberté, d'amour et de paix", exprime une festivalière. "Dans nos régions, on n'a pas trop de chanteurs qui viennent, là on a des vedettes."





"C'est ce qui nous fait vivre"





Après avoir été annulé l'an dernier à cause de la crise sanitaire, le festival signe donc son grand retour. Chaque soir a une couleur différente, avec une célébrité en tête d'affiche, mais aussi des coups de cœur, et des chanteurs plus qu'impatients de retrouver leur public. "C'est comme si on avait été privé de manger, et qu'après on nous dit que l'on peut manger : c'est ce qui nous fait vivre", explique Éliasse, chanteur.





"J'avais peur de pas avoir les repères", réagit quant à lui Clément Albertini, également chanteur. "Ça fait vraiment bizarre de voir les gens heureux, ça fait bizarre parce qu'on n'avait plus connu ça."