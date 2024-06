Fête de la musique : Banlieuz’art et les légendes urbaines à l'honneur !

À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal et la Guinée célèbrent la musique à travers un méga concert de fraternité au centre culturel Blaise Senghor de Dakar. Une rencontre de haute portée culturelle qui s'inscrit dans le cadre de raffermir les liens historiques et culturels entre les deux pays voisins.









Deux groupes légendaires de la Guinée, à savoir Banlieuz’art et Dégg J Force3 et la nouvelle révélation de la musique guinéenne Amaza seront à l'œuvre le 22 juin pour offrir une belle prestation en présence d'illustres personnalités sénégalaises et guinéennes.