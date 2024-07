Fête patronale de l'Armée de l'air du Sénégal 2024 : Le Général de brigade aérienne, El Hadji Niang, célèbre les vaillants aviateurs

Comme chaque année, l’Armée de l’air du Sénégal a tenu sa traditionnelle fête patronale ce mercredi 3 juillet 2024, à la base aérienne capitaine Mame Andalla Paul Sory Cissé de Ouakam, à Dakar. Placée sous le thème : « La coopération civilo-militaire : levier de développement », l’édition de cette année a été présidée par le général de corps d’armée, Chef d’état-major général des forces armées, MBaye Cissé, en présence du général de brigade aérienne El Hadji Niang, Commandant des écoles militaires de l'air (CEMAIR), entre autres.









Une occasion de rendre hommage « aux vaillants aviateurs et aviatrices »





Cet important événement pour les aviateurs est l’occasion de rendre hommage aux vaillants aviateurs et aviatrices, dont le courage, le dévouement et le professionnalisme sont des sources d’inspiration pour tous. En effet, il offre l’occasion solennelle de communion et de partage autour des valeurs fondamentales de professionnalisme et de responsabilité.





Ainsi, au cours de cette belle fête marquée par la fraternité, la reconnaissance et la fierté, le général de brigade aérienne El Hadji Niang est revenu sur les missions et les réalisations de l’armée de l’air. « Consciente de l’importance de l’aviation militaire pour le développement, l’armée de l’air sénégalaise a intégré, dès sa création, en plus de ses missions permanentes de défense, une variété de missions conjoncturelles visant à contribuer aux services publics et à soutenir le développement économique et social », a-t-il souligné.





« L’armée de l’air est un formidable vecteur de formation »





Selon lui, l’armée de l’air a significativement contribué au succès des programmes de désenclavement et de développement communautaire visant l’inclusion sociale et l’équité territoriale, essentielles à la cohésion et à la stabilité d’une jeune nation ». Poursuivant dans cette dynamique, le général Niang renseigne que l’armée de l’air met aujourd’hui à la disposition de toute la communauté de l’aviation civile sénégalaise ses connaissances et savoirs-faires capitalisés depuis la période de l’Afrique occidentale française pour soutenir les ambitieux projets de faire du Sénégal un pays d’avion. Et sous ce rapport, il signale que l’expertise développée dans la protection de la défense des connaissances aéroportuaires sert désormais de viatique à la politique de sécurité et de sûreté des aéroports du Sénégal, élaborée par des aviateurs chevronnés et compétents.





A l’en croire, « l’armée de l’air est un formidable vecteur de formation car, elle offre à nos jeunes compatriotes l’opportunité d’acquérir des compétences de pointe tant technique que managériale ».





Parallèlement à cette posture, l’armée de l’air sénégalaise s’évertue à « préserver les ressources vitales de la nation ». A ce titre, elle joue « un rôle crucial » dans l’action de l’Etat en mer, en synergie avec les autres composantes des forces de défense et de sécurité. Et ce, grâce à l’emploi des vecteurs spécialisés équipés de technologie de haute performance, la lutte contre la pêche illicite ainsi que le trafic de stupéfiants connaissent des résultats satisfaisants.





En outre, poursuit-il, « l’armée de l’air reste un acteur clé dans la mise en œuvre de la politique de sécurité alimentaire de l’Etat du Sénégal ».





Le général de brigade aérienne El Hadji Niang a également profité de cette fête patronale de l’armée de l’air pour partager la vision qu’il a pour cette institution qu’il commande depuis le 1er décembre 2023, sans oublier les réalisations. Pour lui, l’espace aérien sénégalais est devenu « plus sûr et mieux protégé ». Ce, grâce à la poursuite du renforcement de ses capacités opérationnelles à tous les échelons, avec « agilité et responsabilité ».





Pour finir, El Hadji Niang a réaffirmé, devant le commandement et les autorités présentes, sa détermination et son engagement à servir la nation.





Au cours de la fête, plusieurs activités ont été tenues, notamment des démonstrations aériennes, des baptêmes de l’air, des séances d’informations et d’orientations, en collaboration avec les acteurs de l’aéronautique civile conviés. Ici, des dizaines d’officiers de l’armée de l’air ont été également décorés par le commandement militaire. Les uns ont reçu l’Ordre national du lion et les autres des Médailles militaires et des Médailles d’honneurs de l’aéronautique militaire. La rencontre a été clôturée par un beau défilé aérien et terrestre.