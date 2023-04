Fichier national de l'état-civil : Les acteurs outillés pour corriger les déficiences dans le système

De nombreuses déficiences sont constatées dans le système de l'état civil. Ces manquements sont imputés à un déficit de formation. Il devient dès lors impératif de capaciter les acteurs chargés de gérer le système. Dans l'optique de pallier à ces nombreuses erreurs dans la rédaction des actes, ainsi qu'au manque de contrôle à posteriori des registres, des déficiences dans leur classement, une mise à niveau des connaissances dans le domaine de l'état civil est entamée par le ministère des Collectivités territoriales, de l'aménagement et du Développement des territoires. Cet effort entre dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité du système de l'état civil et a motivé l'atelier de formation des acteurs (officiers, agents d'état civil, auxiliaire, etc.) chargés de gérer le système.









La cérémonie, qui a été présidée par le ministre des Collectivités territoriales, de l'aménagement et du Développement des territoires, Mamadou Talla, ce jeudi à Dakar, a été l'occasion de lancer le processus de formation. Ce programme est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par CIVIPOL et Enabel sous la supervision de la Direction de l'état-civil du Ministère des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires.





Il s'agit donc de concevoir et de dispenser des sessions de courte durée auprès de l'ensemble des acteurs, des formations adaptées et pratiques sur tout le territoire. “Tous les acteurs sont visés, les formations seront aussi dispensées dans toutes les régions du Sénégal. Elles vont adopter une approche participative et inclusive afin qu'un dialogue continu se produise entre les formateurs et les formés, d'une part, entre les personnes formées d'autre part”, a indiqué le ministre.





Pour un renforcement en continu des acteurs de l'état civil, le Programme NEKKAL prévoit des formations en présentiel et en digital avec l'aide de capsules vidéo de professionnalisation.





C'est ainsi que des acteurs ont été outillés sur les techniques de formations et sur les contenus en vue de les démultiplier au niveau national lors des différentes sessions de formation.