Fidak 2022: l'ASPT présente les zones phares de la Destination Sénégal

A l'occasion de la 30ème édition de la Foire Internationale de Dakar (Fidak), l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a déroulé le tapis rouge aux visiteurs venus du Sénégal, de la sous région et du monde pour faire connaître les différentes destinations du Sénégal. Ce portail ouvert à tous permettra aux sénégalais et étrangers de découvrir les potentialités touristiques du Sénégal et de pouvoir mettre à profit les vacances touristiques du Sénégal.







Après la Covid-19, qui a mis à genoux tous les secteurs de l'économie mondiale, le tourisme en particulier, celui sénégalais a survécu grâce à l'accompagnement du gouvernement pendant la période de crise avec un investissement à hauteur de 77 milliards de F CFA.





A travers l'initiative dénommée "Taamu Sénégal", le tourisme interne à été mis en exergue. L’ASPT appelle les Sénégalais s à découvrir de plus en plus les différentes destinations touristiques que regorge le pays.







D'ailleurs, "à partir du mois de décembre cette année 2022, on a dépassé du point de vue du trafic aérien le niveau de trafic où il était en 2019 avant la Covid-19 qui était à 1 500 000 arrivées à l'aéroport", assure Pape Mahawa Diouf qui confirme que "la relance est effective".