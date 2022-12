FIDAK : Projet Ndam Li, fusion avec la CSS… Le SG de l’IPRES à cœur ouvert

La 30e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), qui prend fin ce 31 décembre 2022, n’est pas un événement exclusivement destiné aux commerçants.





Il est aussi l’occasion pour de nombreuses institutions étatiques d’aller au contact des populations pour leur exposer leurs services. C’est le cas de l’institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) et de la Caisse de sécurité sociale.





Les deux entités partagent le même stand à cette foire depuis plusieurs éditions déjà. Cette initiative est l’un des jalons de l’unification des deux institutions sociales prévue pour bientôt. Mais le premier projet d’envergure réalisé par ces structures reste le lancement de la plateforme « Ndam Li ». Elle est destinée aux retraités, crédirentiers, salariés et employeurs du secteur privé et a pour principal but de lutter contre l’évasion sociale qui causait annuellement des milliards de pertes à ces institutions.





Plus de détails sur ce projet et la fusion des deux institutions sociales dans cet extrait de Cheikh Gueye, secrétaire général de la caisse de l’IPRES.