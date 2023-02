FIKA 2023 : Aliou Sow et Baba Tandian saluent la vision de Serigne Mboup

La Foire internationale de Kaolack (FIKA), comme chaque année, enregistre la visite de plusieurs autorités étatiques ainsi que de hautes personnalités du pays. C’est le cas pour cette 7ème édition, qui se tient du 25 janvier au 14 février 2023. En effet, depuis son ouverture officielle, ce grand rendez-vous annuel du donner et du recevoir a noté la présence du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, du leader politique, Ousmane Noël Dieng, de l’ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket, Baba Tandian, et d’autres visiteurs non moins importants. Seneweb vous présente le deuxième numéro du journal de la FIKA.