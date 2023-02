FIKA 2023 : Revivez le premier numéro du journal de ce rendez-vous économique

Les activités de la 7ème édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) se poursuivent de plus belle. En effet, depuis son ouverture le 25 janvier dernier, au cœur de ville de Kaolack, ce grand rendez-vous international du commerce n’a pas perdu ses marques. Seneweb vous présente le premier numéro du journal de la FIKA de cette année 2023.



A rappeler que la FIKA est organisée par les Chambres consulaires, en partenariat avec les Collectivités territoriales, de Kaolack. Et l’édition de cette est placée sous le thème « Souveraineté alimentaire et contexte économique global : l’urgence de la résilience des terroirs ». Plusieurs foras sont à l’affiche ainsi qu’une exposition permanente durant la manifestation qui se tiendra du 25 janvier au 14 février 2023.