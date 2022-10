Fille violentée sur une terrasse : la famille donne sa version des faits

Il s'agirait en fait d'une histoire d'amour qui a mal fini entre les deux adolescents.



Les parents de la jeune fille malmenée par son ami ont été retrouvés à la Médina par nos confrères de "Sans limite". Et d'après le récit de la mère de la victime, il n'y a jamais eu de viol ni de tentative de ce crime.



Elle raconte que sa fille et son ami, qui habitent le même quartier, ont eu un accrochage. Sans trop donner de détails, elle explique que le garçon "s'est énervé contre sa fille juste parce que cette dernière a n'a pas répondu à ses appels et il a vu sur le portable de la fille un autre numéro enregistré my baby". Ce qui laisse croire que les deux jeunes entretenaient une relation amoureuse et que le garçon s'en est pris à sa copine par jalousie.



Les poursuites judiciaires entamées a contre l'agresseur de l'adolescente ont été suspendues par la famille de la victime après avoir reçu le rapport indiquant qu'il n'y pas eu de viol et que la fille est toujours vierge.



Toutefois les deux familles voisines n'entretiennent plus de rapports conviviaux et la fille qui a filmé la scène de violence a également été identifiée.